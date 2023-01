(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ha deciso di non fare rientro in patria, ma di trasferirsi inper qualche tempo,, la campionessa di scacchiche ha sfidato le imposizioni del regime mostrandosi in pubblicoa coprire capo e capelli. “Ho iniziato ad apprezzare il fatto di vivere in un posto dove Sam (il figlio della campionessa) potesse uscire per strada e giocareche noi fossimo preoccupati, e molte altre cose del genere. Laera l’opzione migliore”, ha dichiarato alla stampa., al sicuro ingioca con il premier Sanchez In seguito al campionato mondiale di scacchi svoltosi ad Almaty, in Kazakistan, quando(nota anche come ...

Spagna, l'incontro Sanchez -è avvenuto al palazzo della Moncloa Salita alla ribalta della cronaca per aver giocato senza hjiab nel campionato mondiale di scacchi andato in scena in Kazakistan ,è ormai il ...AGI - Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, ha incontrato la scacchista iraniana, salita agli onori della cronaca per aver giocato senza velo all'ultimo campionato mondiale di scacchi, Rapid e Blitz, svoltosi ad Almaty, in Kazakistan, schierandosi apertamente contro ...

Sara Khadem, la scacchista iraniana senza velo, trova rifugio in Spagna: “Ora sono me stessa” DiLei

Sanchez ha giocato con la scacchista iraniana che ha gareggiato ... AGI - Agenzia Italia

Spagna, Sanchez si butta negli scacchi: la sfida con la campionessa iraniana Affaritaliani.it

Chi è Sara Khadem la campionessa di scacchi senza velo in Iran Marie Claire

Sara Khadem ai mondiali senza velo: la sfida della scacchista iraniana al regime Io Donna

Ha deciso di non fare rientro in patria, ma di trasferirsi in Spagna per qualche tempo, Sara Khadem, la campionessa di scacchi iraniana che ha sfidato le imposizioni del regime mostrandosi in pubblico ...Salita alla ribalta della cronaca per aver giocato senza hjiab nel campionato mondiale di scacchi andato in scena in Kazakistan, Sara Khadem è ormai il volto simbolo della resistenza femminile iranian ...