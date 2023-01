Santobono-Pausilipon | il nuovo logo lo disegnano i bambini

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIlsi “rifà il” e, per la nuova rappresentazione grafica, si rivolge agli alunni degli istituti primari e secondari di primo grado della Campania di età compresa tra i 6 e i 12 anni. In sinergia con la Regione Campania, la direzione scolastica regionale e la Fondazioneè stato infatti bandito un concorso di idee per la realizzazione del marchio aziendale. Il tema del concorso è “Curiamo i, curiamo il futuro” e le scuole che parteciperanno potranno presentare disegni, collage, dipinti individuali o di gruppo. Le tre proposte che risulteranno vincitrici saranno rielaborate da una società di grafica, selezionata con bando pubblico, per la realizzazione della versione finale del...