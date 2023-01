Sanremo 2023 | parla Maria De Filippi | ecco perchè sfido il festival

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Mancano poco più di 10 giorni dalla messa in onda del la 73ima edizione deldi. Il Karmesse è pronto ad ospitar tanti cantanti ma anche personaggi appartenente al mondo dello spettacolo di livello internazionale. Un evento che non ha eguali e che soprattutto forse come qualcuno ha riferito non meritava un colpo basso L'articolo proviene da KontroKultura.

... 'Appena sceso dal palco mi accorsi che tutto era una str***ata' Brava Chiara Ferragni, così si combatte la violenza contro le donne Come acquistare e quanto costano i biglietti diLa ...The Voice Senior si fermerà anche la seconda settimana di marzo in occasione del Festival di, a differenza degli show Mediaset che quest'anno sfideranno in prima serata la kermesse. ...

Sanremo 2023, Maria De Filippi a FQMagazine: “Il mio editore ha legittimamente chiesto C’è Posta… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, non solo musica: i concorrenti pazzi per le moto InMoto

Svelati i duetti di Sanremo 2023 Fedez, Noemi, Salmo e Lorella Cuccarini tra i primi nomi La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, nuovi duetti (Arisa) e un'ospite internazionale Libero Magazine

Sanremo 2023: da Giorgia con Elisa agli Articolo 31 con Fedez, ecco tutti i duetti Vanity Fair Italia

È stata la resa nota la lista dei cantanti che accompagneranno i 28 Big in gara durante la serata delle cover: ecco chi sono ...Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati ...