Sanremo 2023 | Maria De Filippi a FQMagazine | “Il mio editore ha legittimamente chiesto C’è Posta per te in onda Il Festival? Evento fondamentale per la musica italiana”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “Il miohache la programmazione di ‘C’èper te‘ continuasse normalmente anche durante la settimana deldi. ‘C’èper te’ va inda anni di sabato ed è stato quindi mantenuto lo stesso giorno di programmazione”, parola diDe. La conduttrice conferma in esclusiva ai microfoni diche il people show di Canale 5 andrà insabato 11 febbraio contro la finale di “”. Lo scorso 11 gennaio Dagospia aveva comunicato la decisione di Mediaset, in qualche modo storica, di non spegnersi contro il. Per la prima volta, dopo circa quindici ...

"Lo dico anche se non dovrei: aci sarà un superospite internazionale, donna, di origini italiane, ma non è Lady Gaga": Fiorello torna a dare scoop sul Festival dia "Viva Rai2!". "Amadeus avrebbe dovuto annunciarlo a Domenica In, ma lo dico io adesso", sorride sornione lo showman. Spoilerati ieri i nomi di molti dei duetti in gara, Fiorello scherza poi ...Scheda artista: Calcutta TAGS Ariete , Calcutta , Francesca Michielin , Lo Stato Sociale ,La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...

Una guerra tra amici diventa una gag. Amadeus a Sanremo e Fiorello a Via Asiago. Uno lancia lo scoop e l'altro lo raccoglie, ma stavolta Fiorello è stato "bruciato" dai ...Lo showman scherza sullo scoop bruciato ieri da un quotidiano e mostra un video di Amadeus e Morandi in cui si sentono i nomi di Emma, Arisa e Vallesi ...