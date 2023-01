Sanremo 2023 | Iva Zanicchi si candida come ’superospite’ femminile | «Della mia età ci sono rimasta solo io»

(Di giovedì 26 gennaio 2023) IvaIvanon ne vuole proprio sapere di fermarsi. Entusiasta per il 2022 appena trascorso, che l’ha vista tornare in gara al Festival dicon il brano Voglio Amarti e arrivare in finalissima a Ballando con le Stelle, la celebre cantate sarebbe pronta a tornare, tra poco meno di due settimane, sul palco dell’Ariston in qualità di superospite. E’ questo, infatti, l’appello che ha lanciato ad Amadeus nelle scorse ore. “Ama hai invitato Al Bano, Morandi e Ranieri… ma manca una donna;mia età ciio“ ha detto l’Aquila di Ligonchio ai microfoni di RTL 102.5 lasciando intendere, neanche troppo velatamente, che le farebbe piacere essere accolta, con tutti gli onori del caso, sul palcokermesse canora ...

5 Common Cat Behaviours And What Th... Please enable JavaScript 5 Common Cat Behaviours And What They Mean La serata dei duetti delle cover diè prevista per venerdì 10 febbraio . Dopo le prime indiscrezioni sui nomi dei big che affiancheranno i cantanti in gara, finalmente sono stati svelati tutti i duetti ufficiali della ...... 'Appena sceso dal palco mi accorsi che tutto era una str***ata' Brava Chiara Ferragni, così si combatte la violenza contro le donne Come acquistare e quanto costano i biglietti diLa ...

Svelati i duetti di Sanremo 2023 Fedez, Noemi, Salmo e Lorella Cuccarini tra i primi nomi La Gazzetta dello Sport

Sanremo 2023, nuovi duetti (Arisa) e un'ospite internazionale Libero Magazine

Sanremo 2023: da Giorgia con Elisa agli Articolo 31 con Fedez, ecco tutti i duetti Vanity Fair Italia

Caso Zelensky a Sanremo 2023, ma quanta politica al Festival. Fischi, uova, appelli (con Gorbaciov sul palco... Corriere della Sera

Sanremo 2023, Salvini: "Zelensky Festival resti riservato a canzoni" Adnkronos

L'edizione 2023 del Festival si preannuncia come la più ricca di sempre, grazie anche al successo degli eventi sul territorio, finalmente a pieno regime dopo il Covid. In arrivo nuovi partner per Rai ...Tra i firmatari ci sono professori universitari e giuristi, oltre a Carlo Freccero e Alessandro Di Battista. Con una petizione firmata da intellettuali la presenza di Zelensky a Sanremo sta diventando ...