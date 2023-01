Sanremo 2023 | Ecco cosa pensa Maria De Filippi della sfida con Amadeus

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 26 gennaio 2023)Deha parlatodecisione di Mediaset di farre C'è posta per te con la finale di. Quest'anno Mediaset ha deciso di non lasciare campo libero a, infatti, C'è Posta per te si scontrerà con la finalekermesse canora, una lotta impari perfino per la corazzata diDe. La conduttrice del programma che, secondo i rumors non aveva preso bene la decisione di Pier Silvio Berlusconi, ne ha parlato ufficialmente durante un'intervista a FqMagazine. Erano anni che Mediaset, durante la settimana sanremese, spegneva la programmazione, Lasciando campo libero alla kermesse,che ha favorito il pieno di ascolti...