Sanità | Rubano FI | “Su emergenza nel Sannio De Luca disumano”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Questa mattina, insieme al presidente del gruppo di Forza Italia Alessandro Cattaneo, ho incontrato nuovamente il ministro della Salute Orazio Schillaci, che ringrazio per la disponibilità. Questo di oggi è il terzo incontro con il ministro della Salute, ed è stata l’occasione per aggiornarlo sulla grave situazione nella quale versa lasannita. Al ministro, che si era già interessato alla questione, ho fatto presente che il quadro versa in condizioni sempre più drammatiche. Il ministro mi ha garantito un nuovo e immediato intervento sulla regione Campania per risolvere la situazione”. Lo dichiara in una nota Francesco Maria, deputato di Forza Italia. “Molti sindaci e sindacati di categoria, nonché il sottoscritto, hanno più volte segnalato alla regione Campania anche gli ultimi gravi episodi che si sono ...