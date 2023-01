"Un tragico episodio" che diventa "occasione per condividere alcune considerazioni sull'assistenza sanitaria fornita nelle Maternità", evidenziano glidelle società scientifiche Sin (Società ...(curato da Federico Spandonaro, Daniela D'Angela, Barbara Polistena e al quale hanno preso parte oltre 30 tra ricercatori ed), riconosciuto come Centro di ricerca da Eurostat, Istat e ...

Sanità: esperti, 'no marce indietro su rooming-in per carenze, aiutare con empatia' Adnkronos

Allarme psicofarmaci «ricreativi», in aumento dipendenze tra i giovani Sanità Informazione

Depressione e ansia Curiamole meglio... redazione sanitadomani.com

Psicofarmaci: boom di abuso tra i ragazzi. Dalla Sinpf vademecum ... Farmacista33