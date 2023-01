Samu | la sfida e il futuro incerto ad Amici | novità dalle anticipazioni

(Di giovedì 26 gennaio 2023) I fatti di capodanno sono stati un vero terremoto nella scuola didi Maria, Tommy è stato eliminato direttamente da Rudy Zerbi, Valeria ha perso laed è rientrato Cricca, mentreSegreto è ancora nel limbo. Il 18enne è stato messo incon Paky, ma la giudice ha deciso di rimandarla di una settimana a causa della fragilità di Segreto dopo aver subito il provvedimento disciplinare. Nella scorsa puntata Alessandra Celentano ha interrotto la gara tra i due ragazzi ed ha espresso la volontà di prendere Paky come suo allievo. Maria De Filippi però è stata chiara: “Io però non posso darti la maglia, perché non hai vinto la. Quindi devi farne un’altra per poter rientrare ufficialmente nella classe“.ha affrontato la ...

... davanti a. A proposito di quest'ultimo, in particolare, sono emersi dettagli riguardanti la sua tanto attesache, anche stavolta, non avrà un esito vero e proprio: sembra che lo scontro ...... e l'allieva ha superato la, la ballerina oggi ha spiegato di avere dei dubbi sull'insegnante. L'allieva di Amici 22 ha detto però di aver visto che questo solito feeling conc'era anche ...

Amici 22, anticipazioni registrazione 25 gennaio 2023: ospiti, la sfida di Samu, serale ed eliminati di domenica 29 gennaio Il Corriere della Città

Amici 22: Samu, il rimprovero di Maria De Filippi e l'ombra della noce moscata Vanity Fair Italia

Amici spoiler 29 gennaio: sfida ancora rimandata per Samu Blasting News Italia

Amici, anticipazioni del 29 gennaio: nuova sfida per Samu Blasting News Italia

Amici 22, la sfida immediata di Samu viene congelata Novella 2000

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Oggi, mercoledì 25 gennaio 2023 si è registrata la diciottesima puntata di Amici in onda domenica 29 gennaio. Oggi, mercoledì 25 gennaio 2023 si è registrata la diciottesima puntata di Amici in onda d ...