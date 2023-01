Samsung Galaxy Watch 4 adesso con controlli dello zoom

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Il colosso di Seul offre la possibilità di controllare la fotocamera sui suoi smartphone tramite unassociato. Qualche giorno fa, questa capacità è stata migliorata con l’aggiunta deie la nuova opzione è stata fornita per la prima volta alla serie5. La novità èdisponibile anche per la serie4. Come riportato da ‘SamMobile‘, questi smarthanno iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software che aggiunge la possibilità di regolare idella fotocamera tramite l’app Camera Controller. Tuttavia, per utilizzare questa funzione, lo ...