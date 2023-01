Si tratta di un update che fa eco a quanto annunciato daqualche giorno fa, quando l'azienda ha mostrato le nuove funzionalità dell'app Camera Controller per i suoi smartwatch Galaxy Watch.Non è la prima volta che Appledispositivi non più supportati per correggere falle ... come ad esempio i casi di, Google e OnePlus che promettono 5 anni di sicurezza su alcuni modelli: ...

Samsung aggiorna Galaxy A53 5G, Galaxy A12 e i Galaxy Watch4: ecco le novità TuttoAndroid.net

Galleria Samsung si aggiorna, ma occhio a queste vulnerabilità del Galaxy Store TuttoAndroid.net

Samsung aggiorna per errore il suo Game Launcher: One UI 5.1 in arrivo Everyeye Tech

Quanti aggiornamenti per Samsung, ma ci sono anche Sony Xperia 10 IV e Nothing TuttoAndroid.net

Nuovi aggiornamenti per tanti Samsung e Nothing Phone 1: ecco le novità TuttoAndroid.net

La facciata del Samsung District, il palazzo che in zona Porta Nuova a Milano ospita la direzione di Samsung Electronics ...