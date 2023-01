Sampdoria | incontro positivo tra il Cda blucerchiato e Banca Sistema

Leggi su sportface

(Di giovedì 26 gennaio 2023)tra il Cda dellae i dirigenti di, per progettare il futuro finanziario del club. Quello odierno è stato untecnico, durante il quale la dirigenza dellaha illustrato alla realtària il percorso finanziario che seguirà il club genovese nei prossimi mesi. Nello specifico è stato annunciato come verrà nominata una figura esterna della Camera di Commercio, per accompagnare il Cda nelle prossime settimane e adempire i prossimi doveri, come il pagamento degli stipendi. Il tutto è stato realizzato poi per garantire una stabilità finanziaria al club, essendo pronti in caso di mancato aumento di capitale da parte della famiglia Ferrero. SportFace.