Sami Zayn | la WWE non aveva puntato a renderlo così importante con la storyline della Bloodline

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 26 gennaio 2023)ha senza dubbio il tocco d’oro per quanto riguarda qualsiasi personaggio che gli è stato affidato in WWE.è riuscito a elevarsi con ogni gimmick che gli è stata data, in particolare laattuale. In effetti, la WWE nonnemmeno intenzione di rendereuna superstar durante la. Ladicon laè iniziata diversi mesi fa ed è diventata una delle storie più intricate degli ultimi anni. Per l’episodio di questa settimana di Monday Night RAW, era stato programmato un processo per.Anche se alla fine è stato ...