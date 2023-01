Salma Hayek | a 56 anni è ancora la “chica muy caliente” di Hollywood

(Di giovedì 26 gennaio 2023), a 56compiuti, si conferma lamuydi, come era stata battezzata ai tempi dei suoi primi film, in particolare dopo la sensuale danza col serpente di Dal tramonto all’alba del 1996 che molti ricorderanno.si è presentata alla premiere mondiale di Magic Mike’s Last Dance, l’ultimo film che la vede protagonista insieme a Chng Tatum, con un vestito a rete arricchito da originali applique floreali e intimo nero a vista. Rubando l’attenzione generale e calamitando i flash dei fotografi. Fonte: Getty Imagesalla premiere di “Magic Mike’s Last Dance” L’attrice ha cavalcato il trend imperante di questi tempi che vuole le trasparenze al primo posto (si pensi ai ...

Magic Mike - The Last Dance (Magic Mike's Last Dance) - Un film di Steven Soderbergh. Il terzo capitolo di . Con Channing Tatum,, Ayub Khan - Din, Nancy Carroll, Caitlin Gerard. Drammatico, USA, 2023. Consigli per la visione +13.Intramontabile, la sciarpa ampia in cachemire o lana , che sembra una stola , come Sigourney Weaver e, iper chic in monocromo dalle tonalità neutre. Leggi anche › Extra long e ...

Salma Hayek, basta un tappeto elastico per farla tornare bambina: «Lo adoro» Io Donna

Golden Globe, i voti ai look: Jenna Ortega icona (9), Salma Hayek senza limiti (8), Billie Porter e lo... Corriere della Sera

Golden Globes 2023: da Jenna Ortega a Salma Hayek i migliori beauty look Vogue Italia

Salma Hayek, figlia adolescente, figliastro sorride durante una rara ... GExperience

Il 2023 delle più famose inizia all'insegna della naturalezza Vanity Fair Italia

Giro semplice doppio, ad anello o stola: i modi per annodare l'accessorio invernale per eccellenza. E le sciarpe di tendenza suggerite dalle esperte di stile, da Kendall Jenner a Isabelle Huppert L a ...Larve, locuste, grilli arriveranno sulle nostre tavole: da Angelina Jolie a Nicole Kidman e Salma Hayek, le star che hanno dichiarato di mangiarli (e adorarli) ...