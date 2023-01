Salernitana | ufficiale l’arrivo di Crnigoj dal Venezia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Laha ufficializzatodel centrocampista Domendal. Tutti i dettagli sulla formula Di seguito il comunicato dellasu Domen. Il centrocampista sloveno classe 1995 arriva in prestito con diritto di riscatto dal. COMUNICATO – «L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con ilF.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del centrocampista classe ’95 Domen. Il calciatore indosserà la maglia numero 22». L'articolo proviene da Calcio News 24.

