Salernitana | i convocati di Nicola per il Lecce

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La Lista dei calciatori a disposizione di Davideper la sfida tra. Tutti i dettagli Di seguito la lista dei calciatorida Davideper la trasferta del Via del Mare contro il. L’allenatore dellapotrà già contare sui nuovi arrivi Crnigoj e Troost-Ekong, mentre sono assenti Gyomber, Fazio, Mazzocchi e Maggiore. Portieri: Fiorillo, Ochoa, Sepe;Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Ekong, Lovato, Pirola, Sambia;Centrocampisti: Bohinen, Candreva, Coulibaly L., Crnigoj, Kastanos, Nicolussi Caviglia, Radovanovic, Vilhena;Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha diramato la lista dei convocati per la prossima sfida contro la Salernitana. Ecco la rosa completa. Portieri : Bleve, Brancolini, Falcone Difensori : Baschirotto, Cassandro, Gallo, Gendrey, Lemmens, Tuia, Umtiti, Pezzella

Il tecnico Marco Baroni ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lecce – Salernitana, 1ª giornata di ritorno della Serie A TIM, in programma venerdì 27 gennaio 2023 alle ore 20:45. Questa la lis ...Alessandro Tuia, finito prepotentemente nel mirino della Reggina, è presente nella lista dei convocati di Marco Baroni, tecnico del Lecce, per la gara sul campo della Salernitana.