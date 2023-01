(Di giovedì 26 gennaio 2023) II sito di informazione e di opposizione a Putin era già basato in Lettonia e oscurato in. Da oggi è proibito rilanciarne contenute, finanziarne le attività o vendere pubblicità

I cittadini dell'Unione economica eurasiatica (di cui fanno parte Bielorussia, Kazakistan ,, ... Dal 27 gennaio 2023, come scrive, non sarà più così: avranno bisogno di un permesso di ......federale sugli altri organi centrali periferici attraverso le sedi territoriali del partito... Secondo le fonti del quotidiano online, la guerra in Ucraina sembra aver avviato un lento ...

Russia, Meduza fuorilegge: cosa è e cosa succede ora Corriere della Sera

La Russia attacca ancora le infrastrutture energetiche, 11 morti. Berlino e Londra: tank entro marzo - Gli Stati Uniti hanno deciso di imporre sanzioni al gruppo Wagner - Gli Stati Uniti hanno deciso di imporre sanzioni al gruppo Wagner RaiNews

Ucraina, il Cremlino: “Tank sono prova del coinvolgimento nel ... Il Fatto Quotidiano

Ucraina Russia, ultime notizie sulla guerra | Raid russi provocano 11 morti. L'accusa di Kiev: «Hanno usato... Corriere della Sera

Guerra Ucraina Russia, news di oggi. Kiev: 30 missili lanciati da Russia, un morto. LIVE Sky Tg24

La Russia ha messo ufficialmente fuorilegge il sito internet «Meduza», una delle poche voci di opposizione al regime di Putin e che già da anni, per aggirare la censura del Cremlino, aveva dovuto ...Accusata di "pornografia" e "propaganda gay", rischiava sei anni di carcere per i suoi disegni sulla "body positivity" che ...