Russia | il ministro Matytsin attacca il Cio | “Imposte condizioni inaccettabili per ritorno nostri atleti”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Ildello sport russo, Oleg, ha puntato il dito contro il Comitato Olimpico Internazionale (Cio), per leper ilalle competizioni deglirussi: “Riteniamo inaccettabile determinarespeciali che sono in contrasto con la Carta Olimpica, i principi di uguaglianza e correttezza“. Il Cio ha imposto comeche glirussi gareggino senza bandiera, senza inno e senza colori della Nazione di appartenenza, che rispettino il Codice mondiale antidoping e che manifestino la propria contrarietà alle azioni del governo. Sulla stessa lunghezza d’onda dianche il presidente del Roc, il Comitato olimpico russo, Stanislav Pozdnyakov: “Siamo in totale ...

'Non siamo in guerra con lae nessuno dei nostri partner lo è - ha detto la portavoce del ... Lo ha detto ildella Difesa Guido Crosetto a L'aria che tira su La7 2023 - 01 - 26 10:33:13 ...Lo ha detto ildegli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, in ... "E' una regione soggetta a una competizione geopolitica, attori come, Cina, Turchia e ...

Il ministro Crosetto: «Putin sta per lanciare l'attacco finale all'Ucraina. Subito le armi o Kiev cadrà» Open

Il ministro Tajani e le armi all'Ucraina: «Faremo presto, la Russia vuole un nuovo Medioevo» Open

Crosetto: "Dall'Italia solo armi difensive, noi non siamo in guerra con i russi" la Repubblica

"Evitare l'assalto finale". Il piano di Crosetto per l'Ucraina ilGiornale.it

Russia, la missione di Lavrov per attrarre l'Africa nel «polo Brics» - 24+ 24+

La “lieta” notizia gli è arrivata nel giorno del suo compleanno. Il presidente Volodymyr Zelensky ha compiuto 45 anni e ha ricevuto un regalo molto gradito: decine ...D'altronde il ministro della Difesa Guido Crosetto, probabilmente spaventato dalle minacce di Mosca, ha affermato che l'Italia invierà solo armi difensive "perché non siamo in guerra con i russi". Una ...