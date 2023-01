Ruggi | in vendita beni nel Centro storico | “Con proventi miglioreranno servizi”

Leggi su zon

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “Se vendere idel marchesevuol dire investire nel migliorare iofferti alla comunità salernitana che viene curata negli ospedali dell’Azienda ospedaliera, allora ben venga. Magari potremo investire in tecnologia e, perché no, comprare cose basilari come i reagenti utili per effettuare i test su vittime di violenza, in particolare su chi ha assunto la droga dello stupro“. Così Mario Polichetti, sindacalista della Uil Fpl provinciale, è intervenuto sul caso riguardante ladeidel marcheseda parte dell’Azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio ed’Aragona”. “Queipossono servire effettivamente a poco e dunque è giusto monetizzare. Ma il denaro deve essere utilizzato per investire in infrastrutture ...