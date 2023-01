Ruggeri ricorda la vittoria a Sanremo 1993 | “Fu un vero e proprio spartiacque”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 26 gennaio 2023) MILANO – “Gli anniversari si possono festeggiare o meno, ma non si possono dimenticare. 30 anni fa per la prima volta un brano rock vinse il Festival: naturalmente fu un momento incredibile per me, avevo già vinto sei anni prima, ma “Mistero” fu un. Ricordo perfettamente quanto quella canzone fosse un “corpo estraneo” a: probabilmente però possedeva un’alchimia particolare, che la rese anche un brano molto popolare”. Con queste parole, pubblicate sulla sua pagina Facebook, Enricolaal Festival dinelcon il brano “Mistero”, aggiungendo: “Certe cose non si possono preventivare, non ci furono calcoli o strategie: a volte nella vita i pianeti si allineano ...