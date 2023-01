Rugby | Sei Nazioni 2023 | Crowley “Tommy Allan prima scelta all’apertura”

(Di giovedì 26 gennaio 2023) È stato presentato oggi a Milano il Seinella sede di Sky e da Verona sono intervenuti il ct azzurro Kierane il capitano Michele Lamaro per fare il punto della situazione in vista del torneo. Con la volontà di vincere almeno due partite, ma concentrandosi partita dopo partita. “Per me il Mondiale è futuro, siamo concentrati sul Sei, pensando partita dopo partita. Ora il focus è sulla Francia, poi penseremo all’Inghilterra, poi all’Irlanda. Oggi si deve pensare al Sei, non è tempo di sperimentare in vista dellaWorld Cup” le parole di Kieran, ct dell’Ital. “Paolo Garbisi ci raggiungerà settimana prossima, potrebbe essere disponibile con l’Irlanda. Ma abbiamo Tommasoche ...

Milano, 26 gen. (Adnkronos) - "Noi ci poniamo sempre degli obiettivi, ti portano a dare il massimo, a spronarti. In questo Sei Nazioni vogliamo innanzitutto entrare realmente nel torneo, entrando in o ...