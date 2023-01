Rrahmani | “Scudetto? Siamo a metà strada In Champions vogliamo il record Su Kim…

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Amirrivela che per loil Napoli è aed inLeague vuole battere ilAmir, difensore del Napoli, è stato il protagonista dell’intervista esclusiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Il calciatore kosovaro risponde alle domande di Valter De Maggio a Radio Goal: “Noi giochiamo sempre per i tre punti, anche se a volte non vanno bene le cose, è normale. Ogni squadra ha un calo e spero che noi l’abbiamo già superato e chetornati”. L’infortunio è ormai alle spalle. “Ho avuto un infortunio bruttissimo, ma l’ho superato bene. C’era il rischio di non tornare bene, invece è andata bene. Dopo tutto il lavoro che ho fatto con lo staff, con dottori e fisioterapisti che sono stati tutti bravi, ora sono molto ...