Royal Family distrutta | schiaffo violentissimo a Re Carlo | Harry non si trattiene

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 26 gennaio 2023) La pubblicazione dell’autobiografia ufficiale di, Spare ha originato un clamore mediatico incredibile. A palazzo nessuno replica alle accuse die intanto il suo è uno dei libri più letti del momento. Non c’è pace per la monarchia inglese. Dopo la morte della Regina Elisabetta lo scorso otto settembre alla veneranda età di 96 anni, i Reali Inglese hanno dovuto affrontare non poche difficoltà. Intanto, hanno perso un grandissimo punto di riferimento ma allo stesso tempo si sono dovuti mostrare forti proprio per dare un senso di sicurezza al paese. È ciò che ha fatto, diventato Re dopo ben settant’anni di sovranità indiscussa di sua madre Elisabetta cercando di continuare il suo operato nonostante la pesante eredità. In questa difficile situazione l’uscita del libro autobiografico di ...