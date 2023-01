Ronaldo che flop | perde la coppa e zero gol

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Cristianoancoracon l’Al Nassr. Arriva una sconfitta in semifinale di Superd’Arabia Saudita contro l’Al-Ittihad. Al-Ittihad-Al-Nassr termina 3-1 e la squadra di Cristianoesce dalla Superd’Arabia Saudita. Il fuoriclasse portoghese sciupa una ghiottissima occasione al 42? ma non riesce a trovare il gol. Nella squadra di Nino Espirito Santo segnano Romarinho, Hamdallah e Shanqeeti. Mentre per l’Al-Nassr è andato in gol Talisca. Ancora una volta Cristianoresta senza gol, come accaduto anche durante la scorsa giornata di campionato, in cui il portoghese ha giocato anche una partita molto sotto tono. Parte veramente male l’avventura diall’Al-Nassr, in un campionato non proprio competitivo, il giocatore ex Juventus non ...

In attesa di capire se riuscirà ad avere dalla Juventus i 19 milioni e mezzogli spettano in base alla manovra stipendi, Cristianocontinua a collezionare delusioni in campo. Dopo l'amarezza per l'eliminazione ai quarti con il Portogallo ai Mondiali, il 37enne ......Saudita per Cristiano, sconfitto con il suo Al Nassr dall'Al - Ittihad (1 - 3) nella semifinale della Supercoppa araba andata in scena al ' King Fahd International Stadium ' di Riad (ha ...

Cristiano Ronaldo, in campo per 90 minuti, non è riuscito a incidere, protagonista di una prestazione spenta e opaca. Un'altra partita in ombra per il portoghese che già all'esordio ufficiale con l'Al