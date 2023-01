Roma | Ziyech dice sì a Mourinho Si tratta su Zaniolo | il Milan offre 24 | 5 milioni

, Londra e Milano quindi. La quarta città è Liverpool dove gioca l'Everton, unico concorrente per. Il club inglese però si trova al penultimo posto in classifica, ha esonerato Lampard e in ......di Calciomercato - Calciomercato.itIl 'Diavolo' cerca l'incastro giusto per convincere la, ... ma intanto torna sul vecchio obiettivo: è il fantasista marocchino del Chelsea il piano B al ...

Roma, Ziyech e il Chelsea dicono sì a Mourinho: cosa manca per chiudere Calciomercato.com

Ziyech, il post sui social fa sperare i tifosi della Roma… (FOTO) RomaNews

Ziyech dice sì a Mou. Si tratta su Zaniolo ForzaRoma.info

Roma, arriva l'indizio social di Ziyech | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Roma, Ziyech se parte Zaniolo. Abraham: “Voglio vincere ancora”. Vina al Bournemouth ForzaRoma.info

ROMA -Quattro città e tre giocatori. L'intrigo di mercato di fine gennaio che riguarda la Roma si gioca sul filo del rasoio tra incastri e una clessidra con sempre meno granelli. Il ...Persi, smarriti, inermi. Se la vita realmente fosse fatta ad incastri, mai come in questo momento Zaniolo e il Milan potrebbero venirsi incontro. Uno sembra avere bisogno dell'altro. Da un ...