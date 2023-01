Roma | signora schiaffeggiata da uno sconosciuto | ipotesi di Knockout game

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 gennaio 2023). Unaè statain strada da uno. Nessuna lite, nessun diverbio o comunque qualcosa che potesse scatenare tale, improvvisa reazione. La donna stava passeggiando sul marciapiede di Viale Spartaco in zona Quadraro quando è stata raggiunta dalla manata di unosenza che vi fosse alcuna motivazione. I fatti sono avvenuti lo scorso 20 gennaio, sul posto sono poi giunti gli agenti del commissariato Tuscolano. Nessunaè al momento esclusa. Prima la rapina, poi la brutale aggressione nella casa famiglia: uomo finisce in ospedale L’aggressione da parte di unoin Viale Spartaco Sono da poco passate le 20 quando unache stava tranquillamente passeggiando in Viale Spartaco è stata ...