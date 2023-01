Roma | incidente in via Casilina | moto travolge pedone | un morto e un ferito

Un morto e un ferito grave. E' drammatico il bilancio di unmortale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 25 gennaio, lungo via Casilina all'...gruppo Casilino della polizia locale di......l'accordo con Tie come una svolta straordinaria nel corso di una cerimonia con il sindaco di, ... Italia Terzoper un volo Ita all'aeroporto di New York Vanessa Ricciardi I due fronti dell'...

Incidente su via Casilina: moto travolge un pedone. Un morto e un ferito grave RomaToday

Scontro tra tram e bus a due passi da Termini RomaToday

Incidente in via di Torrevecchia, Bobcat si ribalta: traffico in tilt e circolazione rallentata ilmessaggero.it

Incidente sul lavoro: incastrato dentro al bobcat ribaltato, grave operaio RomaToday

Pedone travolto da una moto a Recco, è grave GenovaToday

Incidente mortale nella sera di mercoledì 25 gennaio lungo la via Casilina a Roma, nel quartiere di Centocelle. Alle 19.40 un pedone di 63 anni è infatti finito travolto da una moto, modello Honda 750 ...E' drammatico il bilancio di un incidente mortale avvenuto nella serata di ieri ... Ad occuparsi dei rilievi gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale. Traffico in tilt ...