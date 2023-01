Roma | i 60 anni di Mourinho | gli auguri del club VIDEO

(Di giovedì 26 gennaio 2023) “Oggi Josécompie 60. Daje Mister, forza!”. La società giallorossa celebra lo “special one” con una nota apparsa sul sito: “60e proprio non sentirli. Joséfesteggia uno dei complepiù significativi della vita, da allenatore della”, scrive il sito internet delpresentando la gallery fotografica dei momenti più importanti del portoghese alla guida dei giallorossi. Su tutti il trionfo di Tirana in Conference League. ????? ?????? ??! Oggi Josécompie 60DAJE MISTER, FORZA! #ASpic.twitter.com/UrbpukPWIc — AS(@OfficialAS) January 26, 2023 SportFace.

'La prima è che oggi il conseguimento della patente può avvenire solamente dai 25in poi, noi ..., 26 gen. - Il lavoro ci sarebbe ma mancano i lavoratori: secondo i dati forniti dall'Anav, ...ha bisogno del decoro urbano e di non dover portare i rifiuti in giro per l'Italia e l'Europa, ... 'Nel Lazio un ragazzo su 5, tra i 18 e i 34, non studia e nè lavora. È un tema molto serio e ...

Mourinho compie 60 anni: Dan, glielo scrivo anche in inglese Corriere dello Sport

José Mourinho compie 60 anni: Roma e la regola dei «tituli» Corriere della Sera

Mourinho compie 60 anni: cena a Roma, ma il regalo lo vuole a Napoli la Repubblica

Roma, la bimba di 4 anni trovata a girare da sola in strada a Genzano Open

LE STORIE DEL FIGIO. I NOVANT'ANNI, RICCHI DI STORIE E ... TUTTOBICIWEB.it

Josè Mourinho, alla vigilia dei suoi 60 anni, avrebbe preferito concentrarsi esclusivamente sul campo o al massimo "scartare" a Trigoria qualche nuovo giocatore come fosse un regalo. Ad ora niente di ...Due minorenni romani, di 14 e 15 anni, entrambi studenti, sono stati fermati dai Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, comune vicino Roma. Sono accusati di una rapina aggravata commessa il ...