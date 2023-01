Roma | furti seriali in appartamento | sgominata banda di 10 georgiani Con la refurtiva ci compravano la droga

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 gennaio 2023). Una congregazione di almeno 10 persone, tutte riunite in una vera e propria ”” specializzata innella Capitale. La loro specialità erano iall’interno delle abitazioni, per i quali avevano una preparazione specifica e tutto l’equipaggiamento necessario. Associazione a delinquere finalizzata al furto, ora, l’accusa che pende su di loro. E per questo diverse misure cautelari sono state emesse dai Carabinieri nei confronti di 10 persone, tutte di nazionalità georgiana di cui 8 destinatarie di custodia cautelare in carcere e 2 sottoposte al divieto di dimora nel comune dicon obbligo di firma., beccati due minorenni di notte a rovistare nella scuola: nei guai per furto aggravatoin ...