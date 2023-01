Roma | festa per Mourinho a Trigoria | la torta a Pellegrini | la reazione di Zaniolo e Karsdorp VIDEO

... presentato alla scorsa edizione delladel Cinema di, ha detto a proposito di questa immane tragedia: 'Ricordare queste vittime è un dovere. I Testimoni di Geova con una sola firma ...Un processo è già partito, quello a Patrizio Ranieri , giudicato con giudizio immediato di avere violentato Bianca , ragazzina dei Parioli alladi Primavalle. Ma le indagini sono già chiuse per ...

"Terra del futuro", i Parchi del Lazio in festa RomaToday

Weekend a Roma: 10 eventi da non perdere sabato 28 e domenica ... RomaToday

L'Acr di Roma in Carovana per la pace Romasette.it

Nove nomination per tre film presentati a Festa del Cinema Roma Agenzia askanews

Epifania: cosa fare il 6 gennaio a Roma RomaToday

“Speriamo che Sanremo rimanga il Festival della canzone italiana e non altro”. Queste le parole di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla luce dell’annuncio dell’intervent ...José Mourinho festeggia il suo compleanno con la squadra. Prima della seduta d’allenamento i giocatori e lo staff hanno organizzato una piccola festa per lui negli spogliatoi di Trigoria, come ...