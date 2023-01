Roma | concorso dei Vigili a rischio? Ecco cosa sta succedendo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 26 gennaio 2023). Con una riduzione della spesa stimata attorno ai 245 milioni, va da sé che il Comune si trova con meno risorse disponibili per i servizi. Per amor di chiarezza va precisato che tale riduzione riguarda la previsioni di spesa, pertanto, nulla impedisce di integrare le somme mancati attraverso variazioni di bilancio o risparmiando sulle modalità di erogazione. Fatto sta che la situazione, tra lo scenario economico nazionale, l’inflazione ed i rincari vari, appare difficile.del Fuoco, tutte le informazioni: requisiti, età, come candidarsi La previsione di spesa per la sicurezza e ildeiPer quel che riguarda il capitolo sulla sicurezza, la previsione di spesa tra il 2022 e il 2023 è inferiore di 20 milioni di euro. La causa è da ricercarsi all’incasso di un numero ...