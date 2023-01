Roma | cassiere massacrato con 29 sassate al volto | fermati 2 minorenni

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno fermato due minorini di 14 e 15 anni, entrambi studenti, poiché gravemente indiziati del reato di rapina aggravata, commessa in un minimarket in zona Anagnina, la sera del 10 gennaio scorso quando due persone entrarono all’interno di un negozio e, con la scusa di pagare una bottiglietta d’acqua approfittarono di un momento di distrazione delper poi colpirlo ripetutamente al capo e alcon due sassi, riuscendo a rapinare l’intero incasso che ammontava a circa 300 euro, per poi darsi alla fuga. Ilriportò lesioni gravi, venendo ricoverato in ospedale. I Carabinieri della Tenenza di Ciampino, acquisite le immagini di varie telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a ricostruire che i due autori avevano utilizzato ...

