Robot | in Cina creato un mutaforma che può passare allo stato liquido

(Di giovedì 26 gennaio 2023) È realizzata con il gallio e arriva dalla: la nuova macchina può adattare il proprioall'ambiente circostante e in futuro potrebbe essere impiegata anche in ambito medico

" Dare aila possibilità di passare dallo stato liquido a quello solido conferisce loro maggiori funzionalità ", afferma l'ingegnere Chengfeng Pan dell'Università cinese di Hong Kong in. ...Per la prima volta unrappresenterà un cittadino in un tribunale Usa", ha affermato Joshua ... Del resto, c'è già un precedente, con l'intelligenza artificiale che ha debuttato in, nella ...

L'Università Cinese di Hong Kong annuncia un robot mutaforma che riesce a liquefarsi e riformarsi, come il T-1000 di Terminator 2 ...(Teleborsa) - Un robot nei panni di "avvocato difensore": è quel che succederà negli Stati Uniti a febbraio con l'intelligenza artificiale che è pronta a sbarcare in un'aula di tribunale durante un'ud ...