Torno per occuparmi dei miei studenti a cui, con passione, stavo introducendo i grandi ... Non so - conclude - se ci sono ancora le condizioni per proseguire l'attività politica;cosa è ...... sono in molti a chiedersi se denunciare serva davvero a qualcosa oppure sia soltantoperdita di tempo: purtroppo, infatti, poche volte la refurtiva viene. Al di là dell'utilità pratica,...

Ritrovata una statua di Ercole a grandezza naturale nel parco dell’Appia Antica Agenzia Nova

Messina Denaro, ritrovata una pistola a Campobello di Mazara. Trovate 20 cartucce Alpauno

Messina Denaro. Ritrovata una pistola carica in uno dei suoi covi Tele Monte Kronio - RMK Sciacca

Messina Denaro news, ritrovata la pistola nel covo: è stata usata Tag24

Egitto, scoperta un mummia di 4.300 anni. Forse è la più antica mai ritrovata la Repubblica

La 'carta famosa che non deve esistere tecnicamente', così come da intercettazione tra Cesare Gabasio, capo del pool legale bianconero e il ds Federico Cherubini, e giornalisticamente ribattezzata il ...