Riscaldamento rotto in una scuola elementare a Palermo | alunna portata in ospedale per ipotermia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Una bambina che frequenta la quintadellaEmanuela Loi, in via Dogali a, è stata soccorsa dal 118 einper. L’episodio è avvenuto martedì scorso: i riscaldamenti dell’istituto sono rotti e la bambina si è sentita male per il freddo, ha cominciato a tremare e a sentire intorpidimento alle gambe. Ora il sindaco Roberto Lagalla assicura che “l’amministrazione sta provvedendo rapidamente a riparare il guasto e che già da domani (venerdì, ndr) riporterà a normalità la situazione”. Nel frattempo però la dirigente scolastica, Rosaria Corona, denuncia che aveva sollecitato la riparazione dell’impianto già nel marzo 2022, quasi un anno fa. Per questo, dopo quanto accaduto martedì, la stessa preside che dirige l’istituto comprensivo ...