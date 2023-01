Riscaldamento guasto a scuola | bimba finisce in ospedale per ipotermia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Un'alunna della quinta elementare della"Emanuela Loi" a Palermo, il 24 gennaio si è sentita male per il freddo. La bambina ha cominciato a tremare e a sentire intorpidimento alle gambe poi è ...

...rapidamente" "E' motivo di dispiacere il malore accorso alla piccola alunna dell'istituto Emanuela Loi a causa del freddo determinato da unimprovviso dell'impianto die che l'...Dall'istituto fanno sapere che ilè spento per une che da qualche giorno le temperature si sono abbassate notevolmente. I fatti, ricostruiti da PalermoToday , sono stati ...

Secondo quanto scrive il giornale online PalermoToday, nell'istituto i riscaldamenti sono spenti per un guasto e da qualche giorno e le temperature si sono abbassate. La dirigente scolastica: "Ho ...L’impianto di riscaldamento a scuola è guasto e un’alunna di 10 anni dopo avere accusato un malore per il freddo è finita al pronto soccorso. E’ successo martedì scorso in un’aula della scuola ...