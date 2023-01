Rimborsi illeciti e ricette false | farmacia sotto sequestro a Latina

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 26 gennaio 2023)– Richiedeva all’Asl di Frosinone un illecito rimborso di numerosi medicinali in realtà mai consegnati ai pazienti, oltre a ricevere numerosemediche in bianco ma recanti i timbri di alcuni sanitari del posto, i quali sporgevano specifica denuncia-querela, da soggetti rimasti attualmente ignoti. E’ questa la vicenda che riguarda un titolare di unadel frusinate, ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e truffa ai danni dello stato. A conclusione di attività d’indagine d’iniziativa, i Carabinieri del Nas dihanno dato esecuzione a un decreto dipreventivo per un importo complessivo di circa 9.000 euro, emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Frosinone. L’indagine è stata avviata nel mese di luglio 2022 dal NAS e coordinata dalla Procura della Repubblica ...