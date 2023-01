Rigassificatore di Piombino | Giani nel cantiere | “Lavori procedono spediti e in sicurezza” foto

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Visita, stamani 26 gennaio 2023, del presidente della Toscana, Eugenio, alSnam di, dove si lavora per l'arrivo della nave rigassificatrice Golar Tundra, che rimarrà nel porto della città per tre anni, e il suo collegamento, con una tubatura di otto chilometri e ottocento metri, alla dorsale tirrenica del gasdotto che attraversa la penisola. Il quaranta per cento deiè già concluso e per maggio si ipotizza la conclusione ed entrata in funzione dell'impianto