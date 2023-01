Riforme | Guzzetta | “Premierato? Il rischio è il pasticcio per il do ut des tra partiti”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 26 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Il sindaco d’Italia è una formula ambigua perché può contenere tutto e il contrario di tutto: dal cancellierato fino al modello dei sindaci, che come è noto sono modelli incompatibili fra loro” perché in caso di crisi per il modello dei sindaci l’unica soluzione sono nuove elezioni, nel cancellierato no. Così all’Adnkronos il costituzionalista Giovanni, professore ordinario di Diritto pubblico all’università di Roma Tor Vergata che commenta: “Fin quando non si chiarisce nel dibattito politico questo nodo non si sa nemmeno di cosa si stia parlando”. “La mia sensazione – prosegue – è che ognuno invochi ilpensando ad una cosa diversa ed incompatibile con quella che pensano gli altri. L’unica cosa certa è che se si imbocca questa strada non è chiaro che cosa si vuole fare ma è certo che si abbandonano le altre ipotesi ...