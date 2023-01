Ribaltamento cisterna | proseguono le operazioni di travaso da parte dei caschi rossi

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoProseguiranno questa mattina nel territorio di Calvi i lavori di traverso delladi GPL trasportata da un camion ribaltatosi in via Molino nella giornata di ieri. Dopo la notte appena trascorsa, sono a lavoro i Nuclei specializzati dei Vigili del fuoco giunti da Napoli e da Bari nella serata di ieri, con il supporto dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Benevento, che avevano avviato il delicato lavoro per svuotare lae mettere in sicurezza la zona. L'operazione è tanto complessa ed impegnativa che occorrerà ancora un po' di tempo per essere ultimata. I Vigili stanno comunque lavorando senza trovare per fortuna problematiche particolari.