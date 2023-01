Ribakina-Sabalenka | la finale inaspettata degli Australian Open

Leggi su agi

(Di giovedì 26 gennaio 2023) AGI - Sarà, Kazakistan contro Bielorussia, la numero 25 del mondo contro la 5. Ma se la bielorussa sconfitta, la Azarenka, fosse stata quella che vinse due titoli all'o nel 2012 e nel 2013 avrebbe probabilmente avuto ragione della Rybakina, tennista spesso approssimativa e tremebonda e con al suo angolo un coach, Stefano Vukov che non ha scelto un sistema comunicativo improntato alla positività un po' come il padre di Camila Giorgi non nasconde scorno e sensazioni negative quando la sua assistita sbaglia un colpo. Rybakina (kazaka di passaporto ma russa di natali: ha approfittato della scelta da parte dei dirigenti di Astana di prdere nella campagna acquisti per atlete e atleti giovani capaci di assicurare una visibilità negli anni a venire) però non se ne cura: ...