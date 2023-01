Revocato il secondo giorno di sciopero dei benzinai

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Fegica e Figisc/Anisa hanno , dopo che Faib Confesercenti aveva già deciso in questo senso. In una nota diffusa al termine di un nuovo incontro al Mimit,...

Fegica e Figisc/Anisa hanoilgiorno di sciopero dei gestori dei carburanti. 'Lo revochiamo a favore degli automobilisti, non certo per il Governo', hanno spiegato i presidenti di ...Fegica e Figisc/Anisa hannoilgiorno di sciopero come già deciso da Faib Confesercenti. I distributori stanno quindi riaprendo già da questa sera

Nel pomeriggio di ieri il secondo giorno di sciopero è stato revocato e dunque oggi gli impianti di carburante funzioneranno regolarmente.