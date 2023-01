‘Resto al Sud’ | Palazzo Mosti alla manifestazione di Napoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Benevento prenderà parte all’evento di presentazione della pubblicazione realizzata in collaborazione con il Gambero Rosso sulle migliori attività di ristorazione finanziate dall’incentivoal Sud‘, misura agevolativa nata nel gennaio 2018 che fa parte del portafoglio incentivi di Invitalia. Lasi svolgerà lunedì 30 gennaio a, presso la Fondazione Made in Cloister in piazza Enrico De Nicola. “Da due anni – spiega la consigliera delegata ai rapporti con Invitalia e allo sportelloal Sud‘, Maria Carmela Mignone – mediante lo sportello accreditato che si trova in via Traiano presso gli uffici Suap, abbiamo svolto una costante attività di consulenza e informazione per sostenere la nascita di nuove realtà imprenditoriali. Oltre cinquanta sono le ...