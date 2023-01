Regioni e Transtlantic Investment Committee per attrarre investimenti esteri

Leggi su formiche

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Mercoledì 25 gennaio i rappresentanti della Conferenza dellee del Transatlantic(Tic) hanno siglato una lettera di intenti per rafforzare il posizionamento dell’Italia in materia diindustriali e ricerca nell’area transatlantica. I presidenti Massimiliano Fedriga e Andrea Gumina hanno enfatizzato l’occasione di valorizzare il contributo dellee delle Province autonome, in un’ottica di governance condivisa con i livelli centrali e nel quadro di una collaborazione sempre più imprescindibile alla luce del mutato quadro geopolitico. Questo il risultato della prima edizione di Selecting Italy, un appuntamento di due giorni che si concentra sull’attrazione degli, co-organizzata dalla Conferenza delle ...