Regionali Lombardia | clima rovente su liste d’attesa in sanità

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Chi invocava una campagna elettorale vicina "ai problemi della gente" non potrà certo essere deluso dalla piega presa nelle ultime 48 ore dal confronto tra i candidati alla presidenza della, dominato ieri dal tema dei treni e oggi dal taglio delledi attesa in. Un punto dolente, quest'ultimo, non certo solo lombardo, ma che in questa regione muove numeri da capogiro. Secondo una stima del Pd, infatti, ogni anno i lombardi spendono in media 2,5 miliardi di euro per visite mediche private, soprattutto a causa dell'impossibilità di prenotare in tempi congrui nel sistema pubblico. Da qui la promessa di Attilio Fontana, presidente uscente e candidato dal centrodestra a un secondo mandato, di un intervento su questo tema come "primo atto" in caso di vittoria."A inizio 2022 sono stato io a dire a Moratti: 'Facciamo un ...