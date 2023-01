Regionali Lazio | elezioni si avvicinano ma poca attenzione ai programmi

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Mancano una manciata di giorni all'appuntamento elettorale per scegliere il nuovo presidente della regionee ancora gli elettori stanno cercando di orientarsi tra le proposte dei vari candidati. Ad ora solo Alessio D'Amato, in corsa per il centrosinistra, ha presentato la sua tabella di marcia per mettere a terra una visione di regione che guarda al dopo-Zingaretti. Un programma "griffato" Alessandra Sartore, ex assessore al bilancio della giunta Zingaretti ed ex sottosegretario al Mef del governo a trazione Mario Draghi, che entra nel dettaglio delle questionicon un occhio al post uscita dal commissariamento della sanità e alle questioni dei trasporti e del lavoro.Gli altri candidati però ancora non hanno dettagliato, in un modo o nell'altro, il loro programma per la Regione. Francesco Rocca, candidato del centrodestra, assicura che ...