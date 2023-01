Referendum | +Europa a Casellati | ' quando operativa piattaforma per firme digitali?'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Roma, 26 gen (Adnkronos) - "Uno degli ultimi decreti del governo Draghi, se non l'ultimo, è stato quello relativo allagovernativa per consentire di firmare per icon modalità digitale, attraverso lo Spid. Il decreto è stato emanato, larealizzata ma non è in funzione. Abbiamo posto alla ministra e al governo la domanda susarà possibile davvero per i cittadini firmare con Spid i". Lo ha detto Riccardo Magi, di, al termine dell'incontro con la ministra Elisabettasulle riforme istituzionali.