Reddito di cittadinanza | truffa per 1 mln di euro | 150 denunciati

(Di giovedì 26 gennaio 2023) Tra ic'è anche la moglie di un boss della 'ndrangheta condannato in via definitiva. Tutti i soggetti segnalati rischiano una condanna fino a 6 anni di reclusione

L'INPS ha annunciato l'avvio di una nuova attività anti - frode in relazione aldicon il ministero della Giustizia per individuare coloro che risultano percettori del sussidio pur trovandosi in stato detentivo. Nel frattampo l'Istituto previdenziale ha ...È stata infatti accertata la presenza di 12 lavoratori irregolari, uno dei quali era anche percettore didi. L'ammontare delle ammende contestate per l'inosservanza della ...

Sono 150 le persone denunciate dalla Guardia di finanza che adesso rischiano una condanna fino a 6 anni di carcere per aver percepito illecitamente, senza quindi averne i requisiti, il reddito di ...Operazione "Olimpo", coinvolto anche l'ex assessore regionale Stillitani Gennaio 26, 2023 Catanzaro, percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza, 150 denunce Gennaio 26, 2023 Operazione ...