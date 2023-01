Rapisce la figlia in Svizzera e la porta sul litorale romano | arrestato ad Ostia

(Di giovedì 26 gennaio 2023)– Una festa di compleanno diventata un incubo, quella avvenuta a metà gennaio in. Quella l’occasione, infatti, in cui un 33enne afgano sarebbe riuscito a rapire sua, affidata alla madre: l’uomo avrebbe approfittato di un momento in cui erano presenti solo lui e la bambina per metterla in macchina e partire il più lontano possibile, fino ad arrivare ad, contro la volontà della mamma. Sul 33enne pendeva un mandato di cattura europeo emesso dalle autorità elvetiche, come verificato dagli investigatori del X Distretto di Lido di Roma in collaborazione con il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia. La sala operativa della Questura di Roma ha inviato una pattuglia della Sezione Volanti ad Acilia per rintracciare il presunto rapitore, trovandolo all’interno di un parrucchiere, suo luogo ...

Arrestato un cittadino afgano a Ostia. Aveva rapito la figlia affidata alla ex moglie in Svizzera. Sulle sue spalle pendeva un mandato di cattura europeo, spiccato giorni fa dalle autorità elvetiche su denuncia della donna.

