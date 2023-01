Ranzanico | paura per un 20enne finito con l’auto nel lago

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 26 gennaio 2023). Fortunatamente solo un grosso spavento per un ragazzo di 20 anni che all’alba di giovedì 26 gennaio ècon la sua auto nelle acque deld’Endine. Il giovane, che stava rientrando dal lavoro, ha perso improvvisamente il controllo della vettura lungo via Nazionale, attorno alle 5 del mattino. Ilè riuscito ad uscire velocemente dal mezzo, raggiungendo la riva e chiamando subito i soccorsi: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, dal distaccamento volontari di Lovere, insieme a quelli della centrale di Bergamo e quelli di Brescia con la gru. Per le operazioni di recupero anche i sommozzatori di Torino.